Oasport.it - F1, Carlos Sainz penalizzato in Giappone. Impeding contro Hamilton: cos’è successo e la nuova griglia

è statoper avere commesso unai danni di Lewisdurante gli ultimi secondi del Q2 delle qualifiche del GP di, andate in scena questa mattina sulla pista di Suzuka. Il pilota della Ferrari stava cercando di migliorare il suo tempo, ma all’ingresso della prima curva è stato disturbato dall’alfiere della Williams, che stava viaggiando a bassa velocità nel suo giro di rientro ai box.Il sette volte Campione del Mondo è stato costretto a spostarsi fuori pista ed è così stato costretto ad abortire il suo tentativo, anche se questo non gli ha impedito di accedere al Q3. La manovra diè comunque stata analizzata dai commissari, che hanno così deciso di seguire il regolamento e hanno inflitto una penalità di tre posizioni sulladi partenza in vista della gara di domani.