Anteprima24.it - La quiete dopo la tempesta, accordo tra Nargi e i festiani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutouna lunga fase di stallo tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno, arriva l’in comune. E’ stato trovato l’tra la sindaca Laurainsieme ai gruppi. Nel pomeriggio i sei consiglieri dei gruppi Davvero e Viva La Libertà, con il capogruppo di Siamo Avellino, sono in procinto della firma degli atti di nomina in Giunta presso gli uffici di piazza del Popolo. La svolta è arrivatalunghe trattative tra ieri sera e stamattina. Sul tavolo un nuovo documento proposto dalla compagine dell’ex sindaco Gianluca Festa avrebbe messo nero su bianco le modifiche accettate dalla sindacail rifiuto dei giorni scorsi. Nella giornata di mercoledì, il centrosinistra aveva annunciato di voler chiedere il Consiglio Comunale per presentare una mozione di sfiducia.