La Corte Suprema americana è diventata un baluardo del trumpismo

Venerdì 18 ottobre 2024 è stata una data piuttosto tranquilla dal punto di vista della campagna elettorale per le presidenziali di quell’anno. Entrambi i candidati, la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump hanno fatto tappa nello stato del Michigan, uno degli stati della Rust Belt post-industriale. Harris ha visitato la città di Grand Rapids, dove ha avuto un incontro con i leader sindacali locali, promettendo di investire nel settore manifatturiero, mentre il suo avversario ha fatto un comizio a Detroit, definendola città “dal grande potenziale”, una settimana dopo averla definita “un territorio in via di sviluppo”. Materiale per i soli addetti ai lavori.Quello che però è stato davvero importante è stato quello che è accaduto a Washington D.C. nell’aula di tribunale federale presieduto dalla giudice Tanya Chutkan: è avvenuto il rilascio di quattro allegati appartenenti alle prove presentate dal procuratore speciale Jack Smith insieme a una corposa relazione di 165 pagine presentata a porte chiuse all’inizio dello stesso.