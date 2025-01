Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il Psg a giugno era pronto a offrire 100 milioni al Napoli e 9 a lui (Pedullà)

Leggi su Ilnapolista.it

Alfredo, esperto di calciomercato, avvisa che già ail muro trae ilera piuttosto alto. Il contratto offerto dai francesi a Kvara era già allora di gran lunga più alto. Una cifra quasi inarrivabile per il. Inoltre, Al Khelaifi eraadpiù di 100alpur di portare il georgiano a Parigi. Adesso le cifre possono cambiare, ma il muro, appunto, era già alto.Leggi anche: Ilapre alla cessione dialle sue condizioni (Di Marzio)La trattativa tra Kvara eera già da tempo in stalloScrivesu X:“Qualche velina del 27scorso vi aveva annunciato un summit positivo per il rinnovo di. Scrivevo così: Nel corso del vertice con l’agente Mamuka Jugeli è stato fatto un punto dopo le ultime situazioni, le recenti parole dello stesso procuratore avevano creato allarmismo perché Jugeli aveva esternato il desiderio di andar via.