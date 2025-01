Lanazione.it - In servizio da 41 anni . Il saluto di Carotenuto

PERGINEÈ stato per 20punto di riferimento della Stazione dei Carabinieri di Pergine Valdarno e adesso per il luogotenente carica speciale Luigiè arrivato il momento del congedo. Nella sua brillante carriera nell’Arma, iniziata arruolandosi come ausiliario nel marzo del 1984, ha ricoperto poi numerosi incarichi a Vico Equense, Borgo a Buggiano e, dopo aver ottenuto il grado di vice brigadiere al 38° corso allievi sottufficiali, in varie stazioni di Massa e Carrara come vice comandante e capo equipaggio del Nucleo Radiomobile carrarese. Addetto al reparto Carabinieri Sios allo Stato Maggiore della Marina Militare di Roma, dal ‘90 al ‘97, è approdato di nuovo in Toscana, a Colle Val d’Elsa e dal 24 novembre 2000 fino al 23 marzo 2020 al comando della stazione perginese, chiudendo il cursus militare alla Legione di Firenze a capo della squadra servizi.