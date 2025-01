Lanazione.it - Il raid alla lavanderia. “Ladri armati di martello. Ho visto tutto in diretta”

Leggi su Lanazione.it

Empoli (Firenze), 9 gennaio 2025 – Haall’opera in presadal sistema di videosorveglianza collegato al suo cellulare. Cristiano Ulivi non poteva credere ai propri occhi. Aveva avuto l’idea di dare una controllatina al suo negozio – laExpress wash di piazza Matteotti, a Empoli – così, quasi per diletto, dopo cena. Ma la sorpresa sabato sera c’è stata, e purtroppo assai amara. “Hodue individui che si muovevano in modo anomalo. Ingrandendo e osservando meglio capito che erano due– racconta ancora sotto choc –. Uno stava facendo il palo sulla soglia della porta, mentre l’altro stava tirando dei colpi micidialilavatrice con ile il piede di porco. Sono saltato sulla sedia. È stata una scena incredibile”. L’imprenditore ha lanciato immediatamente l’rmeGlobo vigilanza a cui si è affidato per la sicurezza e alle forze dell’ordine, ma ha deciso lui stesso di mettersi subito in macchina per precipitarsi sul posto.