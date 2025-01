Gamberorosso.it - Il gruppo Schenk è pronto a spostare la produzione di vini dealcolati dalla Spagna all'Italia

All’indomani della firma ufficiale del decreto che consente di produrrein, i produttori colgono subito l’opportunità di investire su questa nuova categoria di bevande. Tra questi, ildiFamilyannuncia di volerlaall’interno dei confini nazionali.«Con la firma da parte del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del decreto per i, perFamilysi apriranno scenari molto interessanti sia sotto il profilo delle economie di scala, che ci permetteranno di investire di più sui mercati per far conoscere questi prodotti, sia per quanto riguarda la flessibilità, la velocità e la sostenibilità di» dice Daniele Simoni ad diFamily.Nuove opportunità nei confini nazionali, non è nuova alla realizzazione di vino analcolico, con una, delocalizzata in, che si aggira tra le 50 e le 80mila bottiglie die bevande, commercializzate per il 25% in