Icardi attacca Wanda Nara e ufficializza l’amore con China Suarez

A inizio gennaio,aveva duramenteto l’ex marito Mauroaccusandolo di impedirle di vedere le figlie Francesca e Isabella e di aver smesso di pagare gli alimenti. A distanza di una settimana, l’exnte dell’Inter oggi al Galatasaray ha replicato con un lungo post sul suo profilo Instagram che, in 15 punti, ha anche denunciato uno sfratto e i continui tradimenti della showgirl, tra cui quelli chiacchierati con L-Gante e Keità Balde. «Come tutti sanno, non è nel mio stile divulgare qualcosa che riguardi i miei figli», ha esordito il calciatore. «Mi vedo però obbligato a rispondere a tutte le bugie crudeli della madre delle mie figlie, per non far credere con il mio silenzio alle sue perverse falsità». Nelle stories ha poito il nuovo amore con, 22enne modella e attrice argentina.