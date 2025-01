Panorama.it - Giorgia Meloni: "Su SpaceX tante falsità, VIttorio Rizzi sostituirà Elisabetta Belloni"- in diretta

11:42"Sull'accordo consono state dettecose false, la mia stella polare è l'interesse nazionale. Non ho mai parlato con Elon Musk di queste vicende.ha presentato all'Italia una tecnologia di comunicazione sicura con le nostre sedi diplomatiche e missioni militari. Sono interlocuzioni che abbiamo con decine di altre aziende per gli argomenti più disparati. Il dilemma è che non ci sono alternative valide pubbliche. Lo stesso problema lo avevamo con i Data center, abbiamo utilizzato Microsoft, ma nessuno si è lamentato, il problema sono quindi le idee di Elon Musk?".Sulle dimissioni di, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, la premier ha esordito ringraziando "l'ambasciatrice per il suo lavoro, è un funzionario capace e di lungo corso, la mia stima per lei è assolutamente inalterata.