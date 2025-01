Laspunta.it - Frosinone, al question time Tagliaferri si diverte a fare opposizione. Siparietto con il Sindaco

Due ore di consiglio comunale, per affrontare ilalla ripresa dell’attività politica dopo le feste di Natale e Capodanno.Diversi gli argomenti trattati dai consiglieri e diversi siparietti tutti da gustare e se volte da rivedere in streaming sul canale del Comune di.MassimilianoPiù che l’, che ha incalzato con Pasquale Cirillo e Anselmo Pizzutelli la maggioranza, ad attaccare la stessa è stato il Presidente del Consiglio, Massimiliano, prendendo di petto ripetutamente i tecnici del comune presenti al, in particolar modo l’ing. Caringi, non facendo mancare qualche battuta agli assessori e allo stessoMastrangeli che alla fine del consiglio per poco non sbotta, dopo l’ennesima stilettata di.Sono le prove generali del Consiglio comunale che ildovrà affrontare, con la sua giunta, sul bilancio? E’ possibile visto, che ad oggi il fuoco cova sotto la cenere all’interno della nuova maggioranza che sostiene Mastrangeli e che nulla a che vedere con quella uscita dalle elezioni.