Farà caldissimo Temperature bollenti in Australia? Le nuove regole per Sinner e gli altri

Bissare il successo non sarà per nulla facile, specie col rischio di un tabellone che potrebbe vederlo contro Novak Djokovic ai quarti e contro Carlos Alcaraz in semifinale. Jannikè pronto aglin Open a Melbourne, dove arriva senza aver svolto esibizioni. Come riportato su La Stampa, dovrà fare i conti anche con il clima, che può raggiungereda 45 gradi gradi fissi o da maglioncino di lana in caso di freddo. Lo sa anche Anna Kalinskaya, la fidanzata di Jannik, che martedì ad Adelaide si è sentita male in campo e ha dovuto abbandonare il match contro la svizzera Bencic. Andando indietro nel tempo si è visto Djokovic friggere un uovo sul campo (nel 2014), giocatori costretti a respirare con un inalatore (Tomic nel 2020, quando al caldo si aggiunsero gli incendi), tennisti collassati (Alizé Cornet nel 2018) o in preda alle allucinazioni come il canadese Frank Dancevic.