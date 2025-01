Dilei.it - Daniele Raineri, chi è il fidanzato di Cecilia Sala

La notizia della liberazione e del ritorno in Italia diha puntato inevitabilmente i riflettori anche suRanieri, ildella giornalista, la prima persona che ha abbracciato al momento dell’atterraggio, dopo tre settimane di reclusione in Iran. Come, anche lui è un giornalista specializzato in conflitti e crisi internazionali e lavora per Il Post.Chi èRanieriClasse 1977,Ranieri è nato a Genova il 31 marzo ed è noto nel panorama giornalistico italiano come uno dei massimi esperti in conflitti e crisi internazionali. Vive a Roma, ma viaggia continuamente per lavoro. La sua passione per il giornalismo d’inchiesta lo ha portato a vivere a stretto contatto con i soldati americani, con l’esercito iracheno e con i ribelli siriani durante la guerra civile.