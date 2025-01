Dal Bournemouth al Napoli Di Marzio ha appena annunciato l’acquisto a sorpresa di Manna!

Leggi su Spazionapoli.it

Acquisti– Ail club azzurro ha chiuso un nuovo colpo in entrata. C’è l’annuncio del noto esperto di mercato. Sono ore molto importanti in casa. Infatti, ail club azzurro ha piazzato un nuovo colpo in entrata. Il DSdopo aver sondato diversi profili, ha deciso di puntare su un talento proveniente dalla Premier League. Ormai, la trattativa è già ai dettagli con il giocatore che è pronto a mettersi subito agli ordini di Antonio Conte.Colpo a centrocampo per il: arriva BillingIlpiazza il terzo colpo in questa sessione di calciomercato invernale. Come riportato dall’esperto Gianluca Di, il club azzurro sarebbe pronto ad accogliere Philip Billing, proveniente dal. Si tratta di un colpo molto importante per gli azzurri che si assicurano il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato tra i nove e i dieci milioni di euro.