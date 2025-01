Sport.quotidiano.net - Ciclismo, divorzio in vista tra Ewan e il Team Jayco AlUla?

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 9 gennaio 2025 – Fino a non molto tempo fa Calebera uno dei velocisti più forti in circolazione, nonostante una stazza non esattamente possente e squadre non proprio al suo servizio: poi, complice anche qualche caduta, qualcosa si è inceppato nella carriera dell'australiano e nel rapporto con il, oggi più che mai avvolto dal mistero. La misteriosa sparizione diProprio nei giorni in cui ogni squadra, con tanto entusiasmo, sta presentando corridori, bici e divise da gara, il casoassume ancora più rilievo. Che fine ha fatto il folletto di Sydney? Spulciando sulle pagine web e social del, lo sprinter sembra essere scomparso dai radar nonostante fino a qualche ora fa tutto appariva nella norma. Un altro indizio, in attesa ovviamente della startlist definitiva, lo fornisce la formazione scelta dagli australiani per la gara di casa, quel Tour Down Under 2025 che come di consueto aprirà la stagione: il nome di, ovviamente tra gli idoli di casa, non figura neanche lì.