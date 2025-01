Calciomercato.it - Caso Olmo, la scelta UFFICIALE de LaLiga: caos in Spagna

Il calciatore può giocare la finale contro il Real Madrid. La Lega ha ratificato la decisione del Consiglio Superiore dello SportDanipotrà giocare la finale di Supercoppa Spagnola, contro il Real Madrid. Il calciatore, insieme a Pau Victor, non è potuto scendere in campo contro l’Athletic Bilbao, visto che fino a pochi minuti fa non era più tesserato del Barcellona., ladein(LaPresse) – Calciomercato.itOra è arrivato il via liberada parte de, che ha ratificato la decisione del Consiglio Superiore dello Sport. Il CSD nelle scorse ore ha ribaltato la decisione precedente, con cui veniva negato il tesseramento oltre il 31 dicembre dei due calciatori per motivi di fair play finanziario., così, sarebbe stato libero di firmare con un’altra squadra.