Zonawrestling.net - AEW: Un passo avanti per Kris Statlander, che domina nel primo Women’s Casino Gauntlet Match

AEW inaugura il nuovo anno, e l’episodio di Dynamite dell’8 gennaio ha portato tutta l’attenzione possibile sulla compagnia di Tony Khan. Si doveva determinare una nuova sfidante per il titolo di Mariah May, e per farlo AEW ha deciso di organizzare un altro. Questo importante incontro avrebbe stabilito la prossimae determinato la contendente numero uno al Titolo Mondiale Femminile AEW. La vincitrice si sarebbe assicurata ilposto nella competizione. Tra le partecipanti c’erano, Toni Storm e Willow Nightingale.Mariah May ha sfidato il roster femminile della AEW a dare il massimo e scrivere la storia. Successivamente, Harley Cameron si è fatta, ottenendo unnon titolato per “hot girl graps” durante Collision di questa settimana.