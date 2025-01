Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2025 ore 09:45

DELL’8 GENNAIO ORE 09.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA A1 FIRENZE-, IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO, RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCIDENTE, PERMANGONO LE CODE TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA, IN DIREZIONE FIRENZECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E TIBURTINAIN INTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E BUFALOTTA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’ARDEATINA E DALLA PONTINA ALL’OSTIENSELA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREIZONE CENTRO DA FIOENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ESTIN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULAREORA LE CONSOLARISI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA MANFREDI DI AZZARITATRAFFICO RALLENTATO SULLE FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTEDA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTIE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI DFISCALI, TUTTO VERSO IL CENTROUSCIAMO DA, SULLA STATALE PONTINA CODE DA VIA DEI RUTULI A POMEZIA SUD, IN DIREZIONEDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral