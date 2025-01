Tuttivip.it - “Venite qui, vi devo salutare”. Grande Fratello, Helena chiama tutti per informarli: cosa sta succedendo

Potrebbe essere arrivato il momento decisivo perPrestes nella casa del. La scorsa settimana, la produzione ha deciso di annullare il televoto a causa di un provvedimento disciplinare che coinvolge la modella brasiliana. Da quel momento, diverse fonti giornalistiche hanno riportato l’ipotesi di una possibile squalifica per, insieme ad altri provvedimenti che potrebbero riguardare due concorrenti. All’interno della casa, i partecipanti non sono stati informati, masembra aver intuito la gravità della situazione e ieri è apparsa particolarmente abbattuta.In mattinata,si è avvicinata a Stefania Orlando per confidarsi: “Vorrei fare una chiacchiera con te, voglio parlarti. Ho una lista di tutte le persone con cui voglio parlare prima della puntata di domani.