Ilgiorno.it - Trescore Cremasco, precipita dal tetto della carrozzeria: muore operaio di 51 anni

(Cremona), 8 gennaio 2025 – Unedile di 51ha perso la vita mentre stava effettuando un intervento nella“Villa Nichetti e Pertusi” di viale Risorgimento a, vicino a Crema. Da quel che si è potuto appurare in questo momento, l’uomo si trovava suldi una impalcatura quando questo è ceduto facendolore da un’altezza di cinque metri che si è rivelata fatale. La chiamata d’emergenza al 118 è partita intorno alle 14 e 30. Sul posto sono arrivate le ambulanze e anche l'elisoccorso, quest’ultimo allertato per trasportarlo il più rapidamente possibile in ospedale, che però non è servito. Nonostante le manovre di soccorso subito messe in atto dal personale sanitario, l’uomo è spirato. Il trauma cranico subito nella caduta non gli ha lasciato scampo.