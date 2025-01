Scuolalink.it - Terza fascia ATA 2024/27: come visualizzare le graduatorie

Leggi su Scuolalink.it

Dopo aver presentato la domanda per lediATA entro il 28 giugno, gli aspiranti possono verificare l’inserimento corretto attraverso diverse modalità. Ecco una guida pratica per accedere allesull’albo online della scuola Un metodo, sebbene meno utilizzato, consiste nel consultare lepubblicate sui siti delle scuole. Gli aspiranti devono: Trovare il sito della scuola selezionata durante la compilazione della domanda. Accedere alla sezione “Albo Online”. Cercare la graduatoria diATA pubblicata. Ogni aspirante risulta presente in tutte ledelle scuole indicate in fase di domanda.sulla pagina MIM In alternativa, lepossono essere visualizzate direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).