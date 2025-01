Ilgiorno.it - Skatepark vandalizzato a Capodanno. Scuse alla città davanti alla sindaca

"I nostri giovani non sono solo i loro errori. Noi ne eravamo sicuri". La bella notizia arriva dal Comune a pochi giorni dai vandalismi dial nuovissimodi via Degli Abeti. I giovanissimi responsabili, tutti, si sono presentati in Comune e - in buona parte accompagnati dai genitori- hanno incontrato laIlaria Scaccabarozzi: pagheranno i danni "ma soprattutto - così la- si sono detti disponibili a un percorso che li veda attivi al servizio della. Decideremo a breve quale". Sono tredici, maschi e femmine, tutti minorenni, tutti italiani, in buona parte gorgonzolesi, gli adolescenti che, nelle prime due notti dell’anno si sono ritrovati alloe sono stati protagonisti della sarabanda ripresa, in buona parte, dalle telecamere di videosorveglianza: un carrello del supermercato usato per salire e scendere in pista, cartelli divelti e rovesciati, cestini smontati e incendiati, bottiglie rotte.