Sindaci contro la manovra del Governo | Tagliate risorse fondamentali

Protesta deidei comuni reggianii tagli agli enti locali apportati dall’ultimafinanziaria del. I primi cittadini hanno dato vita davanti al Valli, a margine della festa del Tricolore, ad una sorta di ‘flash mob’ con tanto di cartelli a comporre la scritta “- 4,5 miliardi”. "Questa è la cifra tagliata sul triennio agli enti locali – ha detto Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera e coordinatore Anci provinciale che si è fatto portavoce della protesta – La finanziaria ha chiuso il dibattito in maniera brusca e purtroppo questo è l’esito. Alcune richieste dei Comuni sono state accolte, sul personale e sui fondi per i minori, ma purtroppo è stato altresì apportato un enorme taglio su alcuneagli enti locali sui lavori pubblici e un intervento doloroso sulla spesa corrente per attività e servizi.