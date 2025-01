Pronosticipremium.com - Roma, Le Fée apre al Sunderland: la formula dell’offerta

In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Claudio Ranieri ha annunciato che lasi muoverà sul calciomercato per completare la rosa, ma saranno inevitabili delle partenze per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Tra i giocatori in uscita c’è Enzo Le Fée, che in questi primi mesi nella Capitale non è riuscito a lasciare il segno. Dall’arrivo del tecnico di San Saba in panchina, il centrocampista francese è stato progressivamente escluso dai piani tecnici e non ha più trovato spazio nella squadra.Ilspinge per Le Fée Negli ultimi giorni, Le Fée sembrava vicino a un trasferimento al Real Betis, ma le trattative con il club spagnolo si sono interrotte. Gli spagnoli avevano chiesto tempo per definire l’operazione, ma l’entourage del giocatore, dopo il sì iniziale, ha deciso di esplorare altre opzioni.