Pallamano A Gold / Camerano, il nuovo allenatore è Beppe Tedesco

Il dt delle Nazionali Femminili di, ex Bologna United, siederà sulla panchina gialloblù alla ripresa del campionato, 8 gennaio 2024 –è ildella. Il tecnico felsineo,della Nazionale maggiore difemminile, siederà sulla panchina gialloblù alla ripresa del campionato di Serie Amaschile dopo il Campionato del Mondo.“in casaalla guida della A– si legge nel comunicato diffuso dalla società –. E il nome è di quelli di peso: infatti la società ha optato per un profilo di notevole esperienza come. Decano dei tecnici della, nella sua lunga carriera ha iniziato ad allenare giovanissimo nel Gymnasium Bologna, passando poi al Ferrara e dopo un ritorno al Gymansium ha iniziato il lungo rapporto, che a parte un’interruzione di un anno in cui ha allenato laVeneta, con il Bologna United.