Lotta ai disturbi alimentari, ecco i fondi

Ammontano a quasi 255mila euro le risorse assegnate dal Ministero della Salute alla Regione Marche per contrastare idella nutrizione e dell’alimentazione. Si tratta di una problematica sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani, con una prevalenza significativa tra le donne, che rappresentano il 95,9% dei casi secondo le stime ufficiali. "Rivolgiamo la massima attenzione aidella nutrizione e dell’alimentazione. La prevenzione e la presa in carico precoce multidisciplinare sono fondamentali. Per questo, stiamo lavorando per potenziare i servizi e garantire cure tempestive ed efficaci – ha dichiarato Filippo Saltamartini, vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche (foto) –. Attraverso un piano mirato di interventi, puntiamo a ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso ai servizi".