Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Branch comanda tra le moto dopo 105 km, cominciano le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.08– Via alla speciale dell’, ad aprire le danze è il vincitore delladi ieri, il sudafricano Variawa (Toyota).08.07– Al rilevamento del km 105 Rossguida le fila con il miglior tempo di 1:27:48 in sella alla sua Hero a precedere la Honda dell’americano Ricky Brabec (1:27:49) e il compagno di squadra di quest’ultimo, Shaine Howes (1:28:48). Attenzione però a Daniel Sanders, che svettava al 65° km e non ancora presente ai 105.07.33 CAMION – Alle 09.33 italiane è prevista la partenza dei mezzi pesanti.07.33– La speciale odierna inizierà alle 08.10 italiane. In classifica generale guida il sudafricano Henk Lategan (Toyota) a precedere di 7’17” la Dacia del qatariano Nasser Al-Attiyah e di 9’34” la Ford dello svedese Mattias Ekstroem.