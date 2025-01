Ilgiorno.it - Lavori pubblici. Priorità al cortile della primaria

Un piano triennale ricco di interventi ma con delle precise. È l’impegno dell’amministrazione comunale di Mortara per il prossimo triennio, che sarà coordinato dal neo-assessore Gianfranco Delfrate, entrato nell’esecutivo a chiusuracrisi che aveva rischiato di mandare gli elettori mortaresi alle urne con larghissimo anticipo sulla scadenzaconsiliatura. I due progetti più importanti sono ildelle scuole elementari, un’opera che assorbirà risorse per circa 300mila euro, e la prima parteriqualificazione di via Roma e corso Josti, con la posa definitiva del porfido in questo caso con un investimento di 241mila euro. Le due opere però al momento non hanno la stessa urgenza. "Quella prioritaria è il– conferma l’assessore –. Via Roma potrebbe anche slittare al prossimo anno".