Ladro svuota la cassa del circolo E poi mangia la pizza per i poveri

Ladri in azione alla casa del popolo e anche affamati. Il problema dei furti sta tornando a galla nei Comuni medicei sia per le abitazioni sia per i veicoli. Fra domenica e lunedì, intorno alle 1 di notte, un uomo ha saltato con agilità il cancello delArci 11 Giugno in piazza Vittorio Emanuele II ed ha forzato la porta. Ilè anche adiacente alla stazione dei carabinieri che però di notte è chiusa. Il, una volta all’interno, ha aperto lae sottratto gli 80 euro rimasti e poi ha pensato bene dirsi unae gettare gli scarti per terra. "La pizzeria – spiega il presidente delDoriano Cirri – aveva chiuso a mezzanotte e l’incasso chiaramente era stato portato via. Le pizze invendute la mattina seguente si donano alla Caritas e una di queste ill’hata sul posto.