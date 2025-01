Iltempo.it - La telefonata di Mattarella a Meloni, cosa trapela dal Quirinale

"Sto andando a Roma, sono felicissima". Così Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, contattata da L'Aria che tira su La7 commenta la liberazione della figlia dal carcere di Evin a Teheran, dove era detenuta dal 19 dicembre scorso. La donna ha ricevuto anche ladel presidente della Repubblica, Sergio, che come primo atto ha espresso al presidente del consiglio Giorgiai complimenti per il ritorno di Cecilia Sala in Italia. Poi ha telefonato alla mamma di Cecilia Sala. "Il Presidente della Repubblica Sergioha espresso al Presidente del Consiglio Giorgiai complimenti per il ritorno di Cecilia Sala in Italia. Successivamente, ha telefonato alla mamma di Cecilia Sala, che aveva incontrato nei giorni successivi all'arresto", si legge in una nota sul sito del