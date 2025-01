Sport.quotidiano.net - La Fortitudo ritrova Menalo. In attesa del vice Gabriel

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lagioca su due campi. Impegno su due fronti per la società del presidente Stefano Tedeschi. Da un lato la squadra da ieri ha ripreso ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato di sabato con Cremona, che apre il girone di ritorno, dall’altra la società, seguendo le indicazioni di coach Attilio Caja e del suo staff, con il dg Niccolò Basciano attivo sul mercato, è alla ricerca di un elemento che possa sostituire per i prossimi due mesi Kenny. Con il lungo americano sotto i ferri, serve un giocatore che lo possa sostituire nel ruolo, ma anche che sia "pronto all’uso", da prendere, inserire e che possa subito prendersi minuti e responsabilità importanti. In casasi sta così scandagliando il mercato, che in A2 è in questi giorni in grande fermento, per trovare l’elemento giusto da inserire.