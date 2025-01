Metropolitanmagazine.it - Il concert film “Billions Club Live With The Weeknd” è ora disponibile su Spotify

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il mese scorso Theha raggiunto un enorme traguardo: è, infatti, l’artista con più canzoni (venticinque in tutto) con oltre un miliardo di stream su. Per celebrare questo record, il musicista e la piattaforma hanno collaborato per la realizzazione di uno, tenutosi lo scorso mese a Los Angeles, davanti a 1700 fans. Da ieri, 7 gennaio, la serata-evento èin streaming, nella sua versione integrale.Lo spettacolo, chiamatoThe, dura quarantacinque minuti ed è prodotto da OBB Pictures. Ilato contiene le esibizioni dei più grandi successi della popstar, così come i nuovi brani del suo prossimo album Hurry Up Tomorrow. Il progetto, inoltre, include una serie di momenti speciali di voiceover registrati dallo stesso The, in cui riflette sulla sua carriera ed esprime tutta la gratitudine per il calore del suo fandom, che lo accompagna con costanza da anni.