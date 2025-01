Donnapop.it - Chi l’ha visto torna stasera 8 gennaio 2025? Ecco quando ricomincia dopo le vacanze di Natale

Chiledi? L’appuntamento con Federica Sciarelli continua a tardare.I fan dell’iconica trasmissione di Rai Tre erano convinti di ritrovare Chinel palinsesto di questa sera, 8, ma a quanto pare non sarà così. Perché?Chi?Dai profili ufficiali di Chinon arrivano notizie in merito al ritorno della trasmissione per questo mercoledì, ma a confermare che il programma di Federica Sciarelli slitterà di un’altra settimana ci ha pensato proprio il palinsesto di questa sera – 8– di Rai Tre. Sul canale, infatti, andrà in onda Respect, un film sulla vita dell’iconica Aretha Franklin.L’opera racconta l’ascesa e il successo della cantante durante gli anni Sessanta e Settanta, non certo privi di luce e ombre, soprattutto per ciò che riguarda gli abusi coniugali vissuti proprio da Aretha stessa.