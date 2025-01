Liberoquotidiano.it - Cecilia Sala libera, la nobel Mohammadi: "Giornalisti sempre a rischio arresto e tortura"

Teheran, 8 gen. (Adnkronos) - "La notizia dell', dell'isolamento e del rilascio della giornalista italianaevidenzia ancora una volta la realtà che, reporter e professionisti dei media in Iran sono costantemente sotto pressione e adi, reclusione e". Così la premioper la pace iraniana, Narges, in carcere dal novembre 2021 e rilasciata temporaneamente a inizio dicembre per motivi medici, commenta all'Adnkronos la notizia della scarcerazione di, attesa a breve in Italia.è stata rinchiusa per anni a Evin, la stessa prigione dove era tenuta la giornalista italiana."Ciò evidenzia come il regime religioso autoritario metta a repentaglio la libertà di espressione", aggiunge, raggiunta dall'Adnkronos tramite il marito, il giornalista e scrittore Taghi Rahmani.