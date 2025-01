Ilfoglio.it - Cecilia Sala è arrivata in Italia: atterrata a Ciampino

Alle 16 e 10 il Falcon 900 con a bordoè atterrato all'aeroporto di, a Roma. La giornalista del Foglio e di Chora Media è stata liberata quest'oggi, come annunciato da Palazzo Chigi in una nota questa mattina. Ad accoglierla nello scalo romano, dopo il viaggio su un Falcon 900. la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, oltre ai genitori die al direttore del Foglio Claudio Cerasa. Sono "molto lieto di condividere la gioia per la liberazione die sono orgoglioso per il prezioso lavoro di squadra che ha portato a questo risultato. Il governo, la diplomazia, l'intelligence e il Parlamento hanno tutti lavorato nella stessa direzione per riportare a casa in tempi brevi la nostra connazionale. Quando si parla poco e siagisce si ottengono i risultati", ha detto poco fa lo stesso Tajani durante un question time alla Camera.