Bolzano, La Guardia di Finanza individua un maestro di scii sconosciuto al Fisco

Denunciatodi Sci per Indebita Percezione di Sussidi Statali e Lavoro Nascosto: Oltre 50.000 Euro non DichiaratiIl quotidiano impegno per garantire la salvadel principio di libera concorrenza e di “parità delle armi” tra imprenditori e professionisti, porta gli uomini e le donne del Comando Provinciale delladidia monitorare con particolare attenzione, tra gli altri settori, quello turistico-ricettivo, certamente trainante per l’economia provinciale, specie in questo particolare periodo dell’anno ed in concomitanza con l’avvio della stagione invernale.In tale contesto, le Fiamme Gialle della Compagnia di Bressanone hannoto undi sci che, nonostante fosse regolarmente iscritto all’albo provinciale ed esercitasse da anni la propria attività all’interno dei più noti comprensori gardenesi, risultava completamenteal