Bevono biossido di cloro per ripulirsi dai vaccini Matteo Bassetti sull’ultima follia No Vax | cosa rischiano

Leggi su Open.online

L’infettivologomette in guardia contro l’ultima tendenza diffusa tra i no vax: bere ildi. Secondo le teorie che circolano sui social, il gas fortemente ossidante, comunemente utilizzato per disinfettare l’acqua potabile, sarebbe in grado di purificare il corpo daicontro il Covid-19. Il messaggio virale online suggerisce di consumare una soluzione di acqua ediin proporzione uno a cento. «Delirio e», sentenzia. «C’è gente che ha avuto danni permanenti per averlo bevuto. Il ciarlatanesimo dei no vax ha davvero toccato il fondo», aggiunge in un post su X. Ildiha proprietà antimicrobiche ed è utilizzato nel trattamento dell’acqua e di disinfezione delle superfici. Se usato in modo appropriato è una sostanza chimica sicura, ma non lo è se ingerito nelle dosi suggerite online.