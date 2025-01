Laprimapagina.it - Bari. Franco Dogna trovato morto nella sua abitazione colpito a morte da coltellate, la famiglia sconvolta

Mercoledì mattina una tragedia haladi, 60 anni, dipendente della Exprivia, azienda specializzata in progettazione e sviluppo di software. Il suo corpo senza vita diè statodalla sorella e dal maritosuain via Torino aSanto Spirito.da diverse, giaceva in una pozza di sangue, disteso a pancia in giù, mentre la casa era in evidente disordine, un contrasto stridente con la sua personalità ordinata.Non avendo sue notizie da ieri, la sorella e il cognato si sono preoccupati e, con l’aiuto di un vicino, sono riusciti ad accedere all’appartamento, trovando il tragico scenario., noto nel quartiere per la sua passione per la cucina e la pesca, non aveva figli e abitava da solo.