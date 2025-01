Atp Auckland 2025 | Nardi e Sonego escono di scena al secondo turno

Leggi su Sportface.it

Risveglio amaro per il tennis italiano: nella notte sia Lucache Lorenzosono stati sconfitti nel loro incontro dinell’Atp 250 diha ceduto il passo al belga Bergs in due rapidi set, mentreha lottato per due ore contro Michelsen, capitolando comunque per 2-0. Resta senza azzurri dunque l’evento disul cemento neozelandese. Si trattava anche degli unici due rimasti nei tornei in programma questa settimana, perciò le speranze del tennis nostrano possono d’ora in poi essere riposte esclusivamente sull’Australian Open.Bergs b.6-1 6-4Bravo a superare le qualificazioni e fortunato al primoper il ritiro del connazionale Cobolli, il tennista di Pesaro non è riuscito a ripetersi contro Zizou Bergs. Il belga, proveniente anche lui dalle qualificazioni, ha avuto la meglio in 1h22? di gioco.