AEW | Crollano i numeri di Collision dopo il picco natalizio

AEWha registrato 345.000 spettatori nell’episodio di sabato sera su TNT, segnando un calo del 45,7% rispetto alla puntata di due settimane fa, che aveva beneficiato del lead-in dei playoff di football universitario. Lo show presentava il ritorno di Edgediversi mesi in un inedita sfida tra i Rated FTR ed il Learning Tre. Inoltre c’era in programma un match valido per il titolo TNT tra Daniel Garcia e Mark Briscoe che ha strappato grandi applausi.La concorrenza dell’NFLLo show ha dovuto affrontare la forte concorrenza di una partita NFL trasmessa contemporaneamente su ESPN e ABC, che ha totalizzato quasi 22 milioni di spettatori con un rating di 5.15 nella fascia demografica 18-49 anni.Il debutto su MaxL’episodio è stato il primo ad essere trasmesso in simulcast sulla piattaforma streaming Max.