Violazioni del regolamento il GF interviene | la punizione scelta

Per mesi il Grande Fratello è stato un padre tollerante nei confronti dei concorrenti, ma dopo i fatti di della scorsa settimana ha cambiato atteggiamento. Non solo il televoto annullato e l’annuncio di un provvedimento disciplinare sicuro (dovrebbero essere tre in totale), i gieffini stamani sono anche stati rimproverati per le continuedele il GF ha deciso di punirli in maniera più che giusta.del, il Grande Fratello prende un provvedimento.Luca Calvani e Amanda Lecciso sono stati chiamati in confessionale, hanno preso una “busta brutta, brutta, brutta” e l’hanno letta in salone. Nelle scorse settimane Tommaso Franchi – per sua stessa ammissione – ha girato le telecamere, così come lui e molti altri concorrenti hanno parlato senza utilizzare il microfono, tutte azioni espressamente vietate all’interno della casa del Grande Fratello.