Terremoto in Tibet di magnitudo 68 | Almeno 53 morti – Il video

Undi6,8 ha colpito iltra Nepal e Cina. Le autorità di Pechino hanno detto che ci sono53e 62 feriti. L’agenzia di stampa Reuters fa sapere che il sisma ha scosso le pendici settentrionali dell’Himalaya ed ha fatto danni anche in Bhutan e India. Ilha colpito alle 9:05 ora locale, con epicentro localizzato a Tingri, una contea rurale cinese nota come la porta settentrionale della regione dell’Everest. La profondità è stata stimata in 10 chilometri dal China Earthquake Networks Centre.L’U.S. Geological Service ha stimato ladela 7,1. L’impatto è stato avvertito in tutta la regione di Shigatse, che ospita 800.000 persone. La regione è amministrata dalla città di Shigatse, la sede tradizionale del Panchen Lama, una delle figure più importanti del buddhismoano.