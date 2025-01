Movieplayer.it - Solo Leveling - Arise from the Shadow, la recensione: primi episodi da record e ottime premesse

Leggi su Movieplayer.it

La seconda stagione è finalmente arrivata su Crunchyroll, infrangendo tutti idi gradimento. Ecco cosa ne pensiamo. È stato uno degli anime rivelazione dello scorso anno: stiamo parlando di, adattamento nipponico della celebre serie di light novel, poi diventata un manhwa, coreani che ha conquistato un numero sempre maggiore di fan, convincendo nonchi si approcciava al titolo in prima battuta ma anche tutti coloro che conoscevano fumetto e romanzi e che hanno riscontrato, pur a fronte dei necessari cambiamenti, una fedeltà e una qualità effettivamente soddisfacente. Dopo il film arrivato anche nelle nostre sale,: Reawakening, questa serie ha deciso di iniziare, proprio come il suo protagonista, a battere ogni, aggiudicandosi .