Scambio Vlahovic-Zirkzee | notizia bomba ma qualcosa non torna

Approfondiamo ladi un possibilefra: alcune perplessità e un’idea che abbiamo già propostoAvete presente quelle notizie che leggete due volte per essere sicuri di aver capito bene? Questa è una di quelle. Dusanallo United e Joshuaalla Juventus: è lo scenario clamoroso dipinto dai colleghi inglesi di Talk Sport.fra, cosa c’è di vero? (Foto: Ansa) – serieanews.comA quanto pare, i bianconeri avrebbero offerto l’attaccante serbo ai Red Devils per ottenere in cambio il cartellino del giovane olandese, apprezzato da Thiago Motta sin dai tempi del Bologna. Ma, se ci pensiamo bene, questo presunto affare lascia più domande che risposte.La Juventus è consapevole delle sue lacune in attacco, ma è chiaro che il reparto va integrato, non rivoluzionato.