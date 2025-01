Sport.quotidiano.net - Promozione. Cervia ok a Fruges. Sparta, colpo a Riccione

La prima di ritorno del campionato diè andata in archivio con una protagonista assoluta, ovvero la zona Cesarini, che è stata di nuovo croce (San Pietro in Vincoli) e delizia (United eCastel Bolognese) per le nostre rappresentanti. Nel dettaglio, ilUnited ha cancellato il passo falso di Fratta Terme, andando a vincere 3-1 a. Ma lo ha fatto col fiatone. Al gol su rigore di Pasolini (32’) per il vantaggio ospite, ha fatto immediatamente seguito il pareggio dellaport con Bagnolini. Nella ripresa, quando il match sembrava indirizzarsi verso la divisione della posta, la formazione di mister Montanari ha ridisegnato l’epilogo, grazie al raddoppio di Pasolini (46’) e al sigillo di Angeli al settimo minuto di recupero (52’). Con questo blitz, ilè salito al 6° posto a -2 dalla zona playoff, mentre laport resta all’ultimo posto a -7 dalla zona salvezza.