Pallanuoto A2 donne | preparazione insolita allo Sterlino La Rari si allena con la Slovacchia Posterivo | Partiremo di slancio

Sono stati quattro giorni dimenti intensi e probanti. Utili per riprendere l’attività dopo le festività natalizie e preparare l’esordio in campionato, il 19 gennaio in casa contro Parma. La formazione di serie A2 dellaNantes ha ospitatoper una serie dimenti congiunti la. Fino a ieri le squadre si sono affrontate in una serie di test amichevoli. "Sono stati ottimimenti – conferma coach Andrea– molto fisici, utilissimi per riprendere. I nostri ringraziamenti vanno alla nazionale slovacca e in particolare a coach Jan Baranovic, per essere stati nostro ospiti quidandoci la possibilità di testare la condizione in vista dell’inizio del campionato, penso che l’interesse sia stato reciproco e che sia stato molto interessante anche per loro potersire qui, mi auguro che sia un test che riusciremo a riproporre anche in futuro".