Nuovo Eden, retrospettive e prime visioni

Cinema d’essai frae film da Oscar. Il Cinema, la sala gestita da Fondazione Brescia Muse, offre una settimana ricca di, ospiti, rassegne e classici restaurati, da giovedì al 15 gennaio. La prima rassegna dell’anno, Focus Kurosawa, omaggia il grande maestro giapponese con 5 film restaurati in 4k: il primo film, sul grande schermo da martedì 14, è Cane Randagio. La rassegna si apre con un appuntamento speciale, la Colazione con il critico Andrea Chimento che offrirà un approfondimento dell’opera di Kurosawa, ad ingresso gratuito. In prima visione questa settimana Tofu in Japan di Mitsuhiro Mihara, e 5 Nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans di Elisa Mereghetti e Marco Mensa che racconta la storia di Valentina Petrillo, un’atleta paralimpica transgender ipovte che nel 2019 ha iniziato la sua transazione farmacologica verso il genere femminile.