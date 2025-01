Oasport.it - NBA, i risultati della notte (7 gennaio): DeRozan trascina i Kings dopo due overtime, vincono Bucks e i Pistons di un bel Fontecchio

Leggi su Oasport.it

Nove sono le partite andate in scena nellaNBA, che è stata fondamentalmente a misura sia di star che di partite molto lottate, compresa una delle più incerte di tutta la regular season (il che è molto, considerate le centinaia e centinaia di partite che vi si giocano). Entriamo nel merito.Il confronto in questione è quello tra Sacramento(18-19) e Miami Heat (17-17): servono dueai primi per liberarsi dei secondi, ancora nel pieno del caso legato a Jimmy Butler. Triple doppie reciproche per Domantas Sabonis (21-18-11) e Jaime Jaquez Jr. (16-12-10), ma il decisivo è DeMarcon i suoi 30 punti a cancellare le speranze dei 26 di Tyler Herro.I Phoenix Suns (16-18) fermano il recupero dei Philadelphia 76ers (14-20) eper 99-109 sia con i 23 punti di Kevin Durant che con i 25 di un Bradley Beal in versione partente dalla panchina.