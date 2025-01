Lettera43.it - Morte di Ramy Elgaml, il video inedito con gli ultimi istanti dell’inseguimento dei carabinieri

Nel corso del Tg3 sono andate in onda immagini ineditedel 24 novembre terminato, a Milano, con l’incidente in cui ha perso la vita. Il filmato è stato ripreso da una telecamera comunale all’angolo tra via Ripamonti e via Solaroli, dalla parte opposta rispetto al punto d’impatto della moto su cui viaggiava il 19enne egiziano, guidata dal 22enne tunisino Fares Bouzidi, sul marciapiedi all’incrocio con via Quaranta.Ecco ildeiin cui muore #.#Tg1 pic.twitter.com/lMDnMnCrV7— Tg1 (@Tg1Rai) January 7, 2025Non è chiaro se e quando ci sia stato un contatto Nelsi vedono gli, con la moto e la gazzella deiquasi attaccata dietro. Entrambi i veicoli sfrecciano sulla carreggiata sbagliata di via Ripamonti, poi la caduta.