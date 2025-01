Ilrestodelcarlino.it - Momento no: l’Atletico Ascoli non sa più vincere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È una sconfitta che fa male, inutile nascondersi. Perdere 4-0 il derby con la Samb è una ‘mazzata’ per il morale di una squadra che è giunta al terzo ko di fila dopo aver veleggiato nei quartieri alti. Due punti in cinque gare per, sono un bottino davvero magro e pesano soprattutto i 23 gol subiti in queste prime 18 gare a fronte dei 22 realizzati. Mister Simone Seccardini a fine partita si è soffermato sulla incapacità dei suoi di snaturarsi, di avere un atteggiamento più conservativo, invece che continuare a proporre il proprio gioco, la propria idea di calcio. Anzi, paradossalmente in queste ultime giornate, sono stati gli avversari a ‘snaturarsi’ giocando al ‘gatto con il topo’: lasciando alil possesso del pallone per poi punirlo inesorabilmente al primo errore.