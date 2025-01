Quotidiano.net - Maurice Ravel diventa un’opera. Un melodramma dalla sua biografia

Leggi su Quotidiano.net

A 150 anninascita,protagonista dilirica. Il Festival, kermesse a lui dedicata nella regione dei paesi baschi francesi dove era nato, ha commissionato al basco Ramon Lazkano unbasato sul romanzo di Jean Echenoz. La prima mondiale sarà durante il festival, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. A eseguire La main gauche, questo il titolo dell’opera, l’Ensemble Intercontemporain diretto da Pierre Bleuse. Saranno svelati a marzo, ma saranno presenti, fra l’altro, Orchestre de l’Opéra national de Paris con il direttore Thomas Adès e l’Orchestre National de France con il maestro Philippe Jordan. Un giorno sarà dedicato al Boléro, eseguito in una varietà di registri musicali, mentre la chiusura sarà conRevisited, un’installazione dell’artista visiva Anri Sala basata sul Concerto per mano sinistra eseguito da Bertrand Chamayou.